Paralympiques 2024 : Thomas Peyroton-Dartet prend la médaille d'argent et Alexandre Léauté le bronze sur la course en ligne en cyclisme

La razzia continue pour le cyclisme sur route tricolore. Sur les routes de Clichy-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), Thomas Peyroton-Dartet et Alexandre Léauté ont rapporté deux nouvelles médailles, respectivement d'argent et de bronze, samedi 7 septembre, sur la course en ligne en catégorie C1-C3, destinée aux coureurs ayant des troubles de la coordination et du mouvement d'un niveau faible à un niveau élevé. Même si les deux Tricolores pouvaient légitimement prétendre à l'or, ils permettent, avec ces deux nouvelles breloques, de porter le total du paracyclisme français à 27, dont neuf titres.

Paralympiques 2024 - Cyclisme : pas d'or mais un double podium pour Peyroton-Dartet et Léauté

Pour ses premiers Jeux paralympiques à 39 ans, Thomas Peyroton-Dartet n'a pas résisté au retour du Britannique Finlay Graham, qui a remporté l'or au sprint. Le Français s'était imposé lors du contre-la-montre mercredi en catégorie C3. Longtemps devant, Alexandre Léauté a craqué dans les derniers hectomètres, ne résistant pas à une attaque de son compatriote. Mais il s'offre sa quatrième médaille paralympique sur cette édition 2024, après un titre en contre-la-montre sur route il y a trois jours et un autre en poursuite sur piste. Le Breton de 23 ans avait également décroché la médaille de bronze sur le kilomètre sur piste.