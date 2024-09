Parade des athlètes : la présence de Barbara Butch "n'est pas une réponse" aux attaques reçues après la cérémonie d'ouverture, selon la DJ

"Non, ce n'est pas une forme de réponse", a assuré samedi 14 septembre sur franceinfo la DJ Barbara Butch, qui se produira dans la soirée sur les Champs-Elysées après la parade des athlètes. Il y a deux mois, elle avait reçu d’innombrables insultes sur les réseaux sociaux après sa prestation lors de la cérémonie d'ouverture des JO de Paris.

Une enquête avait été ouverte fin juillet après la plainte de la DJ Barbara Butch pour cyberharcèlement et menaces de mort. "Je n'y fais plus attention, maintenant je ne fais attention qu'à l'amour qui se propage sur les réseaux", assure-t-elle. "Moi, ça ne me blesse pas du tout car je sais qui je suis, je sais quelles sont mes valeurs et je sais que mon combat est juste, donc ça ne me fait pas vaciller", témoigne l'artiste.

"Mon métier, c'est d'être DJ avant tout, donc l'idée est de refaire danser les gens sur les morceaux qu'ils ont adorés pendant la cérémonie", poursuit-elle, faisant part de sa "fierté" de se produire à nouveau à l'occasion de cette parade. "Je sais déjà ce que je vais jouer, ça va être un condensé de ce qui s'est passé pendant la cérémonie d'ouverture. Je vais reprendre quelques titres phare de ma playlist de la cérémonie d'ouverture", a-t-elle terminé.