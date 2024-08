Jeux paralympiques : la circulation sera "compliquée" le jour de la cérémonie d'ouverture

Des perturbations à prévoir. La circulation dans le centre de Paris principalement sera "compliquée" le 28 août, jour de la cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques qui se déroulera place de la Concorde, a prévenu vendredi 23 août le préfet de police Laurent Nunez.

Lors d'une conférence de presse de présentation du dispositif de sécurisation des Jeux paralympiques, qui se dérouleront du 28 août au 8 septembre, il a expliqué qu'une partie du périmètre de sécurité antiterroriste interdit à la circulation serait activée dès 7 heures du matin et l'ensemble du périmètre à 14 heures.

"On s'attend à un engouement"

Pas moins de 50 000 personnes sont attendues pour cette cérémonie : 35 000 spectateurs en tribune place de la Concorde, dont près de 5 000 athlètes et 170 délégations olympiques, et 15 000 places gratuites ouvertes au public en bas des Champs-Elysées, de part et d'autre de l'avenue.

Concernant les boxes à accès gratuit, le préfet de police a précisé qu'ils seraient ouverts au public à 17 heures. "On s'attend à un engouement. Les jauges sont limitatives", a prévenu Laurent Nuñez, en recommandant de venir dès l'ouverture, lors de cette conférence de presse en présence du président du Cojo Tony Estanguet, de la maire de Paris Anne Hidalgo et de Pierre Rabadan, chargé des sports et des JO à la mairie, M. Nunez.