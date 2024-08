Direct Paralympiques 2024 : suivez la cérémonie d'ouverture sur les Champs-Elysées et la place de la Concorde à partir de 20 heures

C'est le grand soir pour les Jeux paralympiques. La cérémonie d'ouverture lance les festivités, mercredi 28 août, avant onze jours de compétition. Une majorité des 4 400 para-athlètes, représentant 168 délégations, s'apprêtent à défiler devant près de 50 000 spectateurs réunis entre les Champs-Elysées (15 000 places gratuites) et la place de la Concorde (35 000 places payantes).

"On veut accueillir les plus grands athlètes de la planète de la plus belle des manières", a déclaré Tony Estanguet, président du comité d'organisation de Paris 2024, sur franceinfo. "Il y aura un message à travers la danse, à travers ce spectacle, sur l'inclusion." Cet événement sera diffusé en direct sur France 2 et france.tv, à partir de 20 heures.

Une capitale à l'unisson. Contrairement à la cérémonie des JO, il n'y aura pas de défilé sur la Seine. Mais le cadre sera une nouvelle fois féerique avec une parade populaire sur le bas de l'avenue des Champs-Elysées. Un spectacle sera donné autour de l'obélisque de la Concorde et le jardin des Tuileries fera encore partie du décor avec l'allumage de la vasque en fin de cérémonie.

Des danseurs en plein "Paradoxe". Pendant trois heures, "tous les corps" seront mis à l'honneur, a annoncé le directeur artistique Thomas Jolly. Chorégraphié par le Suédois Alexander Ekman, connu pour ses scénographies grandioses, ce spectacle baptisé Paradoxe mettra en avant 150 danseurs, dont une vingtaine en situation de handicap.

Nantenin Keïta et Alexis Hanquinquant porte-drapeaux bleus. Ils seront en tête de la délégation française lors du défilé. Avant d'aller viser l'or olympique, une nouvelle fois. L'athlète malvoyante Nantenin Keïta l'avait décroché il y a huit ans sur le 400 m à Rio. Alexis Hanquinquant, 38 ans, est lui le grandissime favori de sa catégorie en triathlon. Champion paralympique en titre et sextuple champion du monde, il est invaincu en compétition internationale depuis 2017.

Un succès familial et populaire en vue ? Sur les 2,5 millions de places mises à la vente en octobre, 2 millions ont trouvé preneurs, une dynamique renforcée par l'effet JO. Près de 200 000 d'entre eux seront attribués aux écoliers, dans une période marquée par la rentrée scolaire du 2 septembre. Au total, 165 chaînes de télévision suivront l'événement, un record dans l'histoire des Jeux paralympiques.

Un succès sportif attendu. "L'ambition, c'est le top 8", a martelé Marie-Amélie Le Fur, présidente du Comité paralympique et sportif français. A cette ambition au classement des médailles s'ajoute celle "d'aller chercher 20 médailles d'or", soit deux fois plus qu'en 2021. Au total, 237 athlètes français seront présents, contre 138 à Tokyo.