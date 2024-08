Sport de précision, la boccia s'apparente à la pétanque et permet à des para-athlètes vivant avec des handicaps très divers de s'affronter.

Dans le cadre des Jeux paralympiques 2024, les épreuves de boccia débutent, jeudi 29 août. Spécifique au handisport, la boccia ressemble à la pétanque sur bien des aspects. Franceinfo: sport fait le point sur les règles qui régissent cette discipline.

Quel est le but ?

La boccia est un sport de précision, proche de la pétanque, dans lequel il faut envoyer une boule en cuir le plus proche possible d'une boule neutre, semblable à un cochonnet, appelée le jack.

Comment se déroule une rencontre ?

La boccia se pratique en intérieur et peut se jouer en individuel, en double ou par équipe de trois. Le terrain fait 12,5 m par 6 m. Chaque camp dispose de six boules (donc trois pour chaque joueur en double, ou deux par joueur en équipe) de couleur rouge ou bleue. Le principe est identique à la pétanque, à savoir envoyer sa boule la plus près possible du jack. Tant qu'une équipe reste la plus éloignée, elle continue de jouer ses boules une par une.

Un match de boccia se joue en quatre manches, ou six quand la partie se déroule par équipes de trois. Une manche correspond au lancer de chacune de ses boules. A chaque manche, six points maximum peuvent donc être inscrits par une équipe, selon le nombre de boules qu'elle a placé entre le jack et la boule adverse la plus proche. Au final, c'est l'équipe qui a marqué le plus de points au cumul des quatre ou six manches qui l'emporte.

Quelles sont les règles spécifiques ?

La boccia se joue assis en fauteuil et réunit plusieurs handicaps, divisés en quatre catégories distinctes : BC1, BC2, BC3 et BC4. BC signifie boccia et le nombre correspond au degré de handicap. Les joueurs en BC1 et BC3 peuvent disposer d'assistance pour stabiliser leur fauteuil (BC3) ou mettre en place une rampe de lancement (BC1). Dans ce cas, l'assistant – qui règle la hauteur et l'inclinaison de la rampe – se situe dos au jeu et ne le regarde pas, afin de se fier uniquement aux indications du lanceur. Les joueurs évoluant dans les catégories BC2 et BC4 sont, eux, autonomes. A noter que la balle peut être lancée à la main, frappée au pied ou roulée, à la main ou à l'aide d'une rampe.

Tous les coups et les stratégies sont ensuite permis : déloger la boule de l'adversaire, placer ses propres boules en défense autour du jack pour empêcher l'adversaire de marquer, passer par-dessus les boules déjà en jeu… "C'est un mélange de pétanque, de curling, de billard et surtout d'échecs" expliquait à "Tout le sport" en 2021 Sonia Heckel, membre de l'équipe de France et championne d'Europe individuelle en 2023.