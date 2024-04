Paris 2024 : les Bleus du basket fauteuil n'ont pas le droit à l'erreur à Antibes s'ils veulent participer aux Jeux olympiques

À quoi cela tient, une qualification pour les Jeux paralympiques ? Dans le cas de l'équipe de France masculine de basket fauteuil, à quatre jours de compétition à bien négocier face aux grosses écuries mondiales et européennes. À compter de ce vendredi et jusqu'au lundi 15 avril, le TQP, ou "tournoi de qualification paralympique", met aux prises huit nations qui n'ont qu'un seul et unique but : obtenir leur billet pour Paris.

L'Azur Arena d'Antibes (Alpes-Maritimes) est le théâtre dans lequel se concrétiseront - ou se briseront - les espoirs tricolores de pouvoir briller à domicile cet été. Car bien que la France soit le pays-hôte de cette édition 2024, le billet pour les Jeux n'a pas été accordé automatiquement à l'équipe nationale, à la différence d'autres disciplines.

"Quand on a appris cette non-qualification en 2022, cela a été un moment difficile", confesse Sofyane Mehiaoui, meneur de jeu de cette équipe de France. D'autant plus lorsque l'on parle du parasport le plus pratiqué en compétition dans l'Hexagone. L'équipe féminine, elle aussi, devra passer par un TQP au Japon, à Osaka, du 17 au 20 avril.

20 ans après, les Bleus veulent retrouver les Jeux paralympiques

L'initiative du Comité international paralympique (IPC) de passer de 12 équipes à Tokyo en 2021 à huit à Paris a obligé à une refonte des modalités d'accession aux Jeux. De fait, le niveau du tournoi de qualification paralympique n'en sera que plus relevé. "La troisième nation mondiale est présente (l'Iran) à Antibes, la troisième nation européenne (les Pays-Bas) également, c'est tout sauf une compétition au rabais, précise Stéphane Binot, responsable du développement du basket fauteuil et conseiller performance à la Fédération française handisport (FFH). Ce sont des mini-Jeux pour nous, en espérant accéder au véritable tournoi."

L'objectif est d'autant plus relevé pour les Bleus qu'ils ambitionnent un retour aux Jeux paralympiques après 20 ans (!) d'absence, soit Athènes en 2004. "On sait qu'on a la pression, et cela fait quelques années qu'on l'a", précise Sofyane Mehiaoui. "On a fait les choses dans l'ordre : en 2021, on a gagné notre billet pour les Mondiaux 2022 (défaite en huitièmes de finale), alors qu'on ne les avait pas disputés depuis 10 ans. Cette pression nous stimule, et aujourd'hui je pense qu'on a l'équipe la plus complète, car chaque joueur peut faire la différence et n'a pas peur de prendre des shoots."

La semaine dernière en Espagne pour un stage de préparation, les joueurs de Franck Bornerand ont pris le temps de travailler leurs automatismes, notamment contre certains de leurs adversaires directs à Antibes, comme le Canada. Un jeu collectif fort combiné à une défense solide, les atouts tricolores sont connus.

Reste désormais à les mettre en pratique lors des trois matchs de la phase de poules, avant la rencontre décisive en quarts de finale, celle qui doit valider le rêve du capitaine Audrey Cayol et de ses coéquipiers. "On a hâte de voir les Bleus investir l'Arena de Bercy cet été, la plus belle salle de France, pour faire vibrer le public", avance même Jérôme Rosenstiehl, en charge de l’organisation des compétitions de basket et de basket fauteuil aux Jeux olympiques et paralympiques.

Ce qu'il faut savoir sur le TQP d'Antibes

-Huit équipes sont en lice pour tenter de se qualifier pour les Jeux paralympiques. Elles sont réparties en deux poules :

Poule A : Canada, Pays-Bas, Iran, France

Poule B : Allemagne, Italie, Colombie, Maroc

-Chaque équipe affronte ses adversaires de la poule à une reprise. Ensuite, en fonction des résultats, un classement est établi et va fixer l'ordre des quarts de finale ( le premier de chaque groupe face au dernier de l'autre groupe, et le 2e de chaque groupe face au 3e de l'autre). Chaque équipe remportant son quart de finale obtiendra son billet pour Paris 2024 et rejoindra les nations déjà qualifiées (la Grande-Bretagne, l'Espagne, les États-Unis et l'Australie).

-Les rencontres sont diffusées dans leur intégralité sur les chaînes du groupe BeIn Sports ainsi que sur la chaîne officielle de la Fédération internationale de basket fauteuil.