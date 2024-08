Vainqueur de son deuxième match de poules en une 1h43, le badiste est déjà qualifié pour les quarts de finale du tournoi paralympique.

Une victoire en toute démesure. Agé de 60 ans, le badiste allemand Thomas Wandschneider affolait déjà les compteurs en s'alignant à Paris, dans les épreuves de simple et de double de parabadminton (catégorie WH1, joueurs ayant un handicap au niveau des jambes et du tronc). Samedi 31 août, il s'est illustré en remportant le match le plus long de l'histoire de sa discipline aux Jeux paralympiques, dans une Arena Porte de la Chapelle acquise à sa cause. Il aura fallu 1h43 à l'Allemand pour se défaire du Chinois Yang Tong (24-22, 12-21, 21-16). Une victoire obtenue à l'expérience, face à un joueur de trente-six ans son cadet...

Avec deux victoires en autant de matchs disputés, Thomas Wandschneider est déjà assuré de disputer les demi-finales de la compétition. Double champion du monde (individuel et double) en 2005, et six fois champion d'Europe en individuel (2006, 2008, 2012, 2014, 2016, 2018), il tentera de décrocher, à Paris, sa première médaille paralympique.