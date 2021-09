Jeux paralympiques : la paire Faustine Noël-Lucas Mazur offre une 54e et dernière médaille en argent au clan français en badminton

Ils ont bouclé la moisson française à Tokyo. Dimanche 5 septembre, en finale du tournoi de double mixte en catégorie SL3 - SU5, Lucas Mazur et Faustine Noël ont offert à la délégation une 54e et dernière médaille, en argent, la deuxième breloque des Bleus en para badminton après l'or décroché par Mazur quelques minutes plus tôt.

La France quitte Tokyo avec deux médailles en para badminton

Face à la paire indonésienne Susanto Hary et Oktila Leani Ratri, classée numéro un mondiale, les Bleus n'ont pas démérité mais se sont inclinés en deux manches. S'il peut y avoir des regrets sur le dénouement du premier set, perdu de justesse 23-21, les deux Français n'ont rien pu faire pour résister aux combinaisons variées et précises de leurs adversaires dans le deuxième set (21-17).

Pour la première du para badminton aux Jeux paralympiques, la France a montré ses très belles dispositions, avec en fer de lance le numéro un mondial en SL4, qui a tenu son rang pour offrir à la France deux médailles qui viennent clôturer le compteur de cette édition japonaise à 54 breloques.