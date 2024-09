Paralympiques 2024 : pour six centièmes, le quatre de pointe avec barreur français arrache la médaille de bronze en aviron

Le para-aviron tricolore aura bien fait d'être patient. En ce jour de finale sur le plan d'eau de Vaires-sur-Marne, dimanche 1er septembre, une deuxième embarcation est allée chercher une médaille après Nathalie Benoit en skiff. Le quatre de pointe avec barreur (PR3) composé de Candyce Chafa, Rémy Taranto, Grégoire Bireau, Margot Boulet, avec Emilie Acquistapace comme barreur a décroché le bronze au terme d'une course haletante, et pour un souffle : six centièmes de seconde seulement devant l'Allemagne.

MÉDAILLE DE BRONZE 🥉



Les 2000 mètres de course se sont joués à l'ultime coup de rame pour le bateau français. Sur le podium virtuel toute la course durant, les Tricolores ont dû résister au gros retour des Allemands, et mettre un dernier coup de collier après un petit coup de mou à 300 mètres de la ligne. Comme à Tokyo, le quatre de pointe avec barreur (PR3) termine troisième, et offre une 19e médaille à l'équipe de France.

Une belle réussite pour un quintet cinquième des Mondiaux 2023 sur cette épreuve et en bonne partie renouvelé depuis les derniers Paralympiques. Candyce Chafa, tout juste 18 ans, ou Grégoire Bireau, 21 ans, ont été intégrés pour entourer Margot Boulet ou Rémy Taranto, déjà en bronze au Japon.

Le titre est revenu à la Grande-Bretagne, grande favorite après avoir signé le record du monde lors des séries, les Etats-Unis prennent la médaille d'argent.