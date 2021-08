Paralympiques 2021 : quatre nageurs tricolores en finale, nouvelle défaite pour l'équipe de France de cécifoot... Ce qu'il faut retenir de la nuit à Tokyo

Après un week-end riche en médailles françaises, le programme de la nuit de lundi 30 août était surtout axé sur les séries. Et les Français ont tenu leur rang, de quoi espérer encore quelques médailles supplémentaires dans la journée. La délégation française a déjà remporté 26 breloques en moins d'une semaine de compétition à Tokyo, soit seulement deux de moins qu'à la fin des Jeux de Rio en 2016.

La France a donc encore une semaine pour atteindre l'objectif fixé des 35 médailles. Un objectif réalisable surtout après les quatre nouvelles qualifications françaises des nageurs cette nuit. Franceinfo: sport récapitule ce que vous avez peut-être manqué.

Nouvelle défaite pour les Bleus du cécifoot

Après leur défaite face au Japon (4-0) lors de leur premier match de poule dimanche 29 août, les Français se devaient de réagir. Mais la marche a été trop haute pour l'équipe de France de cécifoot face à la Chine, championne du monde en titre. Après un match intense, les hommes de Toussaint Apkweh ont cédé dans les dernières minutes de jeu, pour s'inliner 1-0.

Les Bleus joueront lundi leur dernier match de poule face aux Brésiliens. Héritiers de la "poule de la mort", les Français qui visaient un podium tenteront de signer un premier succès face aux vainqueurs de toutes les éditions des Paralympiques depuis l'intégration de la discipline au programme à Athènes en 2004.

Carton plein pour les nageurs

Les Français étaient largement représentés cette nuit dans les bassins tokioïtes et tous ont passé le cap des séries. Premier à s'élancer, Ugo Didier s'est qualifié pour la finale du 100 m dos dans la catégorie S9, terminant troisième de sa série (1'03''32). Vice-champion paralympique sur le 400 m lors de la deuxième journée des Jeux, le nageur de 19 ans vise un doublé. La finale sera à suivre à 10h14 en direct sur france.tv.

Qualification aussi sans souci pour Laurent Chardard en 50 m papillon dans la catégorie S6. Celui qui faisait son entrée dans la compétition, a obtenu le 5e temps des séries en 32''76. Médaillé d'argent aux Mondiaux en 2019 et aux derniers championnats d'Europe, le nageur réunionnais, amputé du bras droit et de la jambe droite, figure parmi les favoris de sa catégorie et vise l'or pour ses premiers Jeux paralympiques. Verdict à 10h51.

David Smétanine a lui attrapé son billet in extremis pour la finale du 200 m nage libre dans la catégorie S4. Après sa sixième place en finale du 100 m nage libre (S4), le nageur de 46 ans, double vice-champion paralympique à Pékin et Londres, veut mieux faire et surtout, aller chercher sa dixième médaille aux Jeux. Sa finale sera à suivre à 10h28.

Alex Portal, dernier Français engagé, s'est qualifié pour le 200 m 4 nages SM13. Dimanche, il avait déçu en ratant la qualification pour la finale du 50 m nage libre S13. Le médaillé de bronze à Tokyo sur le 400 m nage libre tentera de glaner une nouvelle breloque à 12h34.

>> Suivez les finales de natation dès 10h sur france.tv

Julien Casoli se hisse en finale

Lui aussi s'est qualifié pour sa finale. Julien Casoli a signé le 3e temps de sa série, ce qui lui a permis de se qualifier pour la finale du 1500m dans la catégorie T53/T54. Après ses médailles de bronze à Pékin sur le 4×400 m et à Londres sur le 5 000m, Julien Casoli peut rêver d'un troisième podium paralympique. Pour en connaître le dénouement, il faudra attendre mardi.

Fin de parcours pour Julie Chupin

L'aventure individuel en para tir à l'arc à poulies de Julie Chupin a pris fin en quart de finale. La Française s'est en effet inclinée (141-139) face à la Britannique Phoebe Paterson Pine. Une fin de compétition décevante pour l'archère qui avait remporté son huitième de finale haut la main. Elle y avait en effet signé un nouveau record paralympique avec 145 points, effaçant le précédent record établi par une autre Chinoise Jiamin Zhou aux Jeux de Rio (144 points).