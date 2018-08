YouTube : la polémique des enfants stars

Face à la caméra, ils inaugurent les manèges des parcs d'attractions, goûtent les dernières friandises à la mode et déballent des cartons remplis de jouets. Sur YouTube, des enfants stars affolent les compteurs, leurs vidéos sont visionnées plusieurs millions de fois. Derrière l'objectif se cachent les parents, pas seulement pour le plaisir, avec des revenus estimés entre 10 000 et 50 000 € par mois grâce à la publicité et aux placements de produits.

Une pratique peu encadrée par la loi

Une association dénonce une exploitation et un travail illicite des enfants. Pour l'heure, l'activité de ces jeunes vidéastes n'est pas encadrée par la loi : pas de temps de travail défini et pas d'obligation de conserver l'argent jusqu'à leur majorité, comme pour les enfants qui travaillent au cinéma par exemple. Les parents se défendent et estiment que les enfants s'amusent. Le défenseur des enfants lancera une enquête dans les prochaines semaines afin d'adapter la loi à ces nouvelles pratiques.

Le JT

Les autres sujets du JT