VIDEO. Le youtubeur Greg Guillotin accusé d'avoir fait appel à des acteurs pour des caméras cachées

Selon Tsukiyo Power, un autre youtubeur, Greg Guillotin a truqué six de ses caméras cachées, rapporte Le Parisien.

Les caméras cachées de Greg Guillotin seraient-elles mises en scène ? C'est ce qu'affirme le youtubeur Tsukiyo Power, dans une vidéo déjà vue plus de 400 000 fois. Ce dernier accuse Greg Guillotin d'avoir truqué six de ses vidéos en faisant appel à des acteurs, a rapporté Le Parisien, vendredi 16 mars.

Greg Guillotin est connu pour ses "pranks", des vidéos filmées en caméra cachée dans lesquelles il est censé piéger des inconnus. Après de premières accusations de trucage par Tsukiyo Power, le youtubeur avait affirmé, lundi sur le plateau de "Touche pas à mon poste", sur C8, n'avoir truqué qu'une seule de ses vidéos.

Les mêmes acteurs dans plusieurs vidéos

Mais dans une vidéo publiée jeudi sur YouTube, Tsukiyo Power affirme que Greg Guillotin n'a pas truqué une, mais six caméras cachées. Il relate d'abord les confessions du youtubeur, qui avait par la suite reconnu avoir fait appel à des personnes âgées pour sa vidéo Prank elevator, et avoir filmé un acteur par hasard dans la vidéo On se menotte avec des inconnus.

Tsukiyo Power démontre ensuite que l'on retrouve la même personne dans deux des vidéos de Greg Guillotin.

"La quasi-totalité des clients qui se retrouvent dans ta caméra cachée, ce sont des gens qui sont dans la même troupe de comédie", assure ensuite Tsukiyo Power. "Greg, est-ce que tu 'fakes' ou non ? Et la réponse est oui", affirme le youtubeur.