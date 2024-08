Le youtubeur Norman Thavaud dénonce "l'injustice" subie, après avoir été visé par une enquête judiciaire pour viol et corruption de mineurs classée sans suite

L'ancienne star de YouTube Norman Thavaud, visé par une enquête judiciaire pour viol et corruption de mineurs finalement classée sans suite fin 2023, a brisé, dimanche 11 août, un silence de plusieurs mois sur les réseaux sociaux pour dénoncer "l'injustice" subie dans cette affaire. Cette enquête avait été classée sans suite en octobre 2023 pour infractions insuffisamment caractérisées, concluant que le consentement des plaignantes qui s'étaient senties "contraintes" en raison de sa notoriété n'avait pas été trompé.

"On vit une époque dure, parfois même injuste, mais qui est salvatrice pour notre société", déclare dans une vidéo Norman Thavaud à ses 11,5 millions d'abonnés. "Je ne suis plus présumé innocent. Je suis innocent", ajoute-t-il, déplorant les répercussions "cataclysmiques" d'accusations "fausses". "La libération de la parole des victimes est essentielle, mais, pour que ce mouvement soit pérenne, il faut savoir différencier les vraies accusations des accusations mensongères. Ne pas reconnaître cela retire du crédit à la parole des femmes", déroule-t-il.

Un "rapport aux rencontres et à la séduction sûrement parfois inélégant et immature"

Il reconnaît que son "rapport aux rencontres et à la séduction était sûrement parfois inélégant et immature" mais dénonce l'attitude de certains médias, qui l'ont "immédiatement mis sur le pilori sans tenir compte de la moindre présomption d'innocence". "Le tribunal populaire s'est emparé d'internet et tous les petits haters [internautes animés par la haine] ont fait leur taf bien comme il faut", ajoute-t-il. "Ils ont trouvé un filon bien juteux, on dirait qu'ils se sont acheté une conscience féministe de jour au lendemain."

"C'était une situation tellement disproportionnée et injuste que je n'avais plus la force de rien. Le harcèlement, l'acharnement étaient tels que, pour la première fois de ma vie, j'ai envisagé le pire", confesse-t-il. Le youtubeur de 37 ans explique s'être astreint au silence pour ne pas gêner l'enquête, n'avoir "plus de revenus" depuis deux ans et ne pas savoir s'il reprendra un jour son activité. "YouTube a affirmé en décembre 2022 démonétiser ma chaîne jusqu'à nouvel ordre", rappelle-t-il et, malgré le classement sans suite, "elle est toujours démonétisée", c'est-à-dire que les vidéos sont moins mises en avant par l'algorithme et génèrent donc moins de revenus.