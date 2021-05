L'une des vidéos les plus virales d'internet vendue aux enchères pour 760 000 dollars

"Charlie a mordu mon doigt !" En 2007, une famille filme une scène innocente entre des frères, sans se douter que la vidéo deviendrait l'une des plus regardées d'internet, et que 14 ans plus tard, les collectionneurs de NFT (pour "non-fungible tokens") se l'arracheraient. La vidéo intitulée "Charlie Bit My Finger", visionnée 883 millions de fois sur YouTube, a été vendue pour près de 761 000 dollars (soit 623 000 euros) par la famille Davies-Carr dimanche 23 mai lors d'une mise aux enchères à destination du marché des NFT.

La courte séquence, où l'on voit un jeune enfant britannique mordu par son petit frère Charlie, sera bientôt retirée de la plateforme. Les Davies-Carr avaient en effet annoncé qu'ils la supprimeraient après la vente de dimanche, déclarant que le vainqueur des enchères deviendrait "le seul propriétaire de cette adorable tranche de l'histoire d'internet", même si la vidéo a bien sûr été copiée, partagée, et republiée de nombreuses fois sur le web au cours des années.