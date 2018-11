Un entrepreneur prétend avoir été pris pour un terroriste et entendu par la DGSE... pour promouvoir sa start-up

Yassine Mahdar a fini par reconnaître que son récit était faux et qu'il l'a totalement inventé "pour faire le buzz".

Un entrepreneur pris pour un terroriste à cause d'une discussion de travail dans un bus, au point d'être interrogé par la DGSE ? C'est le récit a peine croyable posté par Yassine Mahdar, un fondateur de start-up, sur le site Medium dimanche 4 novembre. Une histoire incroyable, mais fausse. "C'est une véritable opération marketing pour faire le buzz, pour faire connaître ma start-up", a-t-il fini par reconnaître, lundi, auprès du site Numerama.

Dans son récit, Yassine Mahdar retranscrit mot pour mot une conversation qu'il prétend avoir eue le 18 octobre par téléphone avec sa stagiaire, alors qu'il prenait un bus à Paris. Il affirme avoir utilisé des mots ambigus une fois sortis du contexte, parlant de "convertir" au sujet de ses clients, de "cible" ou encore de stratégie "radicale" et citant les vidéos d'un certain Oussama, qui se trouve être Oussama Ammar, figure du milieu des start-ups.

L'entrepreneur dit avoir poursuivi son voyage sans y penser, jusqu'à ce que le chauffeur invite tous les passagers à descendre à un arrêt où se trouvent des agents des forces de l'ordre : "Soudain 3 militaires m’immobilisent au sol devant tous les passagers", écrit-il.

Des effets contraires à ceux escomptés

S'en suit le récit d'une prétendue garde à vue. Un interrogatoire fictif que retranscrit Yassine Mahdar et dans lequel il a le loisir de longuement développer les services offerts par son entreprise. "Quatre heures plus tard, ils décident de me libérer. On est vendredi, il est 2 heures du matin, je viens de pitcher ma boite à la DGSE !" conclut l'entrepreneur, en ne manquant pas de renvoyer vers son site personnel. Une mise en avant qui a mis la puce à l'oreille de certains sceptiques, de même que certaines incohérences : c'est par exemple la DGSI qui serait chargée d'une telle affaire, la DGSE s'occupant du renseignement extérieur, note Libération.

Et pour cause, il ne s'agissait que d'une opération de communication. Qui n'a pas forcément les effets qu'espérait Yassine Mahdar, à en croire ses réticences à répondre aux journaliste l'interrogeant sur la véracité de son histoire. "Je n'ai pas à vous prouver que c'est vrai", a-t-il répondu au Journal du Net, avant d'assurer à Libération que "la question n'est pas là". Avant de finir par avouer son canular. Sur Twitter, certaines réactions sont très négatives.

Un mec surfe sur les attentats / les morts / etc. pour faire du buzz sur sa Startup. Vomir. Plus de limites. https://t.co/omS9s5s4fv — William Réjault (@williamrejault) 6 novembre 2018

Énorme bullshit plein d'incohérences qui montre qu'il n'a jamais eu affaire aux services concernés, mais bonne idée de growthhacking quand même (sa pub circule partout du coup).

Allez 3/20 pour l'encre et la feuille.https://t.co/wiAWdAaNW8 — Kevin Richard (@512banque) 5 novembre 2018