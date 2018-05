Un nouvel incident technique chez Orange perturbe les communications téléphoniques de tous les opérateurs

Un porte-parole d’Orange indique que les équipes techniques sont mobilisées et présente ses excuses aux abonnés.

Orange en panne, deuxième jour. Un nouvel incident technique perturbe, mardi 15 mai depuis la fin de matinée, les appels fixes et mobiles pour les abonnés d'Orange et vers les autres opérateurs, a appris le service économie de franceinfo. Des centaines d'abonnés ont du mal à joindre leurs interlocuteurs. Les connexions internet ne sont en revanche pas concernées. Selon le site spécialisé Downdetector.fr, qui recense les pannes des principaux réseaux, un pic d'incidents a été relevé à 8 heures mardi matin, et l'ensemble du territoire est concerné.

Il s'agit de "la même panne qu’hier", confirme un porte-parole d’Orange à franceinfo, qui concerne "l’interconnexion entre Orange et les opérateurs tiers sur les appels par voix". L'entreprise annonce aussi que les équipes techniques sont mobilisées. Elle présente ses excuses aux abonnés. Lundi, les appels entre Orange et les autres opérateurs ont été fortement perturbés à cause d'un problème technique dont la cause n'a pas été précisée par l'entreprise, qui a lancé des investigations.