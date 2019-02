Téléphones d'occasion : les clients répondent à l'appel

Un téléphone très récent à 430 €, soit 53% de moins que le modèle neuf, c'est possible grâce au reconditionnement. Le secteur existe depuis plusieurs années et se généralise. En 2018, 2 millions de téléphones reconditionnés ont été vendus, et faire des économies n'est plus la seule motivation des consommateurs. "C'est un peu en train d'évoluer, on a de plus en plus de clients qui viennent chez nous pour consommer de façon durable, explique Guillaume Bertinet, gérant du magasin Cash Express. Quand ils achètent, ils ont le sentiment de faire une bonne action."

Le marché du reconditionné en augmentation de 7%

En 2018, le marché du neuf a chuté de 6,5%, alors qu'à l'inverse, celui du reconditionné a progressé de 7%. Les entreprises qui pratiquent le reconditionnement émergent donc. Première étape de l'opération : supprimer les données personnelles, puis le téléphone passe par une quarantaine de points de contrôles où l'on commence par l'aspect extérieur du téléphone. Enfin, le produit est désossé et chaque pièce défectueuse est remplacée.

