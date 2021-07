Londres : que deviennent les iconiques cabines téléphoniques rouges ?

Les cabines téléphoniques rouges de Londres (Royaume-Uni) sont incontournables dans le paysage britannique. Elles sont de toutes les cartes postales, de toutes les photos souvenir. Des emblèmes pourtant en voie d'extinction. Détériorées, hors service, couvertes de publicités suggestives, elles ont été abandonnées face au triomphe des portables. Mais des Britanniques ont décidé de les sauver en leur donnant une seconde vie, et une nouvelle fonction. Par exemple, une Britannique en a fusionné deux pour les transformer en café mobile.



Des réinventions originales

"On n'a pas beaucoup de rangement, on met des choses en haut par exemple, c'est comme un casse-tête, il faut tout organiser", raconte Lore Mejia, en montrant son organisation. Elle a concilié ses deux passions : le café et les cabines téléphoniques. Les clients trouvent ça malin. D'autres cabines sont transformées en bibliothèques partagées, en défibrillateurs, d'autres en font des œuvres d'art. Les idées de reconversions ne manquent pas. Plus de trois quarts des cabines ont été retirées des rues.