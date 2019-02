Les annuaires papier des Pages blanches ne seront plus distribués en 2020 et ceux des Pages jaunes en 2021

Les célèbres bottins ont vu leur diffusion drastiquement chuter depuis le développement d'internet.

La nouvelle fera sans doute des nostalgiques. L'annuaire papier des Pages Blanches, contenant les numéros de téléphone des particuliers, ne sera plus édité après décembre 2019, et celui des Pages Jaunes, qui répertorie les entreprises, après décembre 2020, annonce dans Le Parisien, vendredi 22 février, la société SoLocal, nouveau nom des Pages Jaunes.

Selon le journal, la diffusion des fameux bottins avait fortement diminué ces dernières années, passant de 57 millions d'exemplaires en 2007 (jaunes et blancs confondus) à 9 millions prévus cette année. La distribution des Pages Blanches a même déjà été abandonnées dans certainez zones comme l'Ile-de-France et la région lyonnaise.

Un chiffre d'affaire en baisse

Cette évolution est, bien sûr, le résultat de la généralisation de l'accès à Internet, où les numéros de téléphones répertoriés par les Pages Jaunes et Pages Blanches resteront accessibles.

En mars dernier, SoLocal avait déjà prévenu qu'il risquait d'abandonner les annuaires imprimés, qui généraient un chiffe d'affaire de plus en plus faible, car "de moins en moins de clients et d'utilisateurs ont recours aux annuaires imprimés pour leur communication", expliquait alors l'entreprise.

Si vous souhaitez vous assurer de recevoir l'édition 2019 du bottin, vous pouvez la demander ... sur internet. Certains exemplaires auront une couverture collector, affirme Le Parisien. SoLocal estime qu'ils pourront encore vous servir "environ quatre ou cinq ans, car il n’y a pas tant de personnes ou de sociétés qui changent de numéros de téléphone chaque année", explique au journal la directrice des annuaires imprimés de l'entreprise.