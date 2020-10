VIDEO. 5G : les Français pourront "encore utiliser les anciens téléphones pendant très longtemps", assure Barbara Pompili

Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique, a assuré jeudi 8 octobre sur franceinfo que les Français pourront "utiliser les anciens téléphones pendant très longtemps" alors que les premières fréquences 5G ont été attribuées aux opérateurs.

Réduire son empreinte environnementale

La ministre prône la sobriété numérique pour diminuer l'empreinte environnementale due à la fabrication des smartphones. Le problème, c'est que l'arrivée de la 5G va obliger les consommateurs qui souhaitent l'utiliser à changer de téléphone. "Comme à chaque fois lorsqu'on passe à une technologie, on est à la 5e, il y en a déjà eu quatre avant, on peut encore utiliser les anciens téléphones pendant très longtemps", a-t-elle relativisé.

Selon Barbara Pompili, les portables reconditionnés sont une bonne façon de réduire l'empreinte environnementale : "Il faut les réutiliser le plus possible". "L'utilisation essentielle de la 5G, c'est pour des utilisations professionnelles", a-t-elle estimé. "Franchement, regarder sur un téléphone un film en 4K, je ne vois pas l'intérêt. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de la 5G pour regarder un film sur son téléphone", a-t-elle dit avant d'esquisser un "chacun ses habitudes, ma fille n'est pas d'accord…"