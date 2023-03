Technologie : les images générées par l’intelligence artificielle, une menace pour l'information ?

L’intelligence artificielle offre aujourd’hui la possibilité de fabriquer de fausses images d’actualité extrêmement réalistes. Ces scènes insolites peuvent prêter à sourire, mais pas seulement…

Donald Trump arrêté, maintenu au sol et embarqué, tentant de prendre la fuite, ou une manifestante dans les bras d’un CRS. Ces images, crédibles, sont partagées sur les réseaux sociaux. Les commentaires sont sérieux, mais les photos sont fausses, générées par des intelligences artificielles. Pour les créer, il n’est pas nécessaire d’être un génie de l’informatique. "On peut jouer sur le format, on peut jouer sur la lumière, on peut jouer sur tout un tas d’éléments", explique Gérald Holubowicz, journaliste spécialisé des médias synthétiques.

Les logiciels qui alimentent la désinformation

En une minute, une image presque parfaite est générée. Seuls quelques détails échappent encore à la technologie. Le logiciel, créé il y a un an, alimente la désinformation. "On peut imaginer que de nombreux acteurs pourraient s’emparer de ces outils-là pour essayer de pousser de nombreux narratifs qui chercheraient à induire en erreur une partie de la population", analyse Tristan Mendès-France, maître de conférences, spécialiste des cultures numériques.