Wall Street déploie un drapeau suisse… pour l'entrée en Bourse de l'entreprise suédoise Spotify

Le New York Stock Exchange (NYSE) a fêté, à sa manière, l'entrée en Bourse de Spotify, mardi 3 avril. Pour l'occasion, la Bourse de New York avait affiché en grand le nom et le logo du numéro un mondial de la musique en streaming. Seul hic : un drapeau suisse avait été déployé juste en dessous, en lieu et place de l'étendard suédois.

In an attempt to honor Swedish Spotify going public, the New York Stock Exchange of course puts up a Swiss flag. pic.twitter.com/OvQQuDl0CT