Taxe sur le streaming musical : Spotify se retire financièrement des Francofolies de La Rochelle et du Printemps de Bourges à partir de 2024

"Suite à l'annonce de la mise en place d'une taxe sur le streaming musical en France" à partir de 2024, Antoine Monin, le directeur général de Spotify France annonce merdredi 20 décembre que la plateforme de streaming se désengage financièrement de deux festivals de musique français, les Francofolies de La Rochelle et le Printemps de Bourges.

Sur la plateforme X (ex-Twitter), Antoine Monin a publié la décision : "Suite à l'annonce de la mise en place d'une taxe sur le streaming musical en France, nous avons le regret d'annoncer que Spotify France cessera de soutenir les Francofolies de la Rochelle et le Printemps de Bourges, à compter de 2024 financièrement et par le biais d'activations sur le terrain en faveur d'artistes émergents (le Chantier et les iNOUïs)." Ces deux programmes, l'un rattaché aux francofolies (Le Chantier) et l'autre au Printemps de Bourges (iNOUïs), sont des programmes dédiés à l'émergence de nouveaux artistes.

Le tweet conclut que "d'autres annonces suivront en 2024". Lors d'une interview donnée sur franceinfo jeudi 14 décembre, Antoine Monin avait annoncé qu'avec la mise en place de cette taxe, "la France ne sera plus une priorité pour Spotify".