VIDÉO. La série "Orange is the New Black" rend hommage à Johnny Hallyday

La série produite par Netflix diffuse une scène dont les dialogues sont truffés de paroles du chanteur français.

C'est un hommage qui a de la gueule. Dans une vidéo publiée sur Twitter, vendredi 15 juin, jour des 75 ans de Johnny Hallyday, Netflix salue la mémoire du chanteur mort en décembre. "Son héritage le plus précieux, ce sont ses chansons. Joyeux anniversaire, Johnny", écrit la plateforme de streaming.

Son héritage le plus précieux, ce sont ses chansons. #OITNB



Joyeux anniversaire, Johnny. pic.twitter.com/qqcRZMgtoT — Netflix FR & BE (@NetflixFR) 15 juin 2018

L'hommage est rendu par le biais de citations de chansons du rockeur français par deux personnages (Suzanne et Cindy) de la série américaine à succès Orange is the New Black. Les deux prisonnières discutent ensemble et prononcent des phrases que Johnny chantait. Les extraits des paroles de chansons sont sous-titrées en orange dans le clip.