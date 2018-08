VIDEO. Les femmes, grandes absentes de Netflix ? Une journaliste a enquêté sur la parité dans les séries du site de streaming

"Netflix, c'est vraiment une house of men", résume Marine Van Der Kluft. Autrement dit une maison peuplée d'hommes. Avec cette référence à la série House of cards, la journaliste de WeDoData dénonce le manque de parité dans les séries originales produites par le mastodonte du streaming. Pour Numerama, elle a analysé 1 912 épisodes de 115 séries différentes. Et sur les 6 047 acteurs, 496 réalisateurs et 907 scénaristes, "les clichés sont bien présents", déplore-t-elle.

Peu de femmes parmi les réalisateurs

Si du côté des acteurs, la parité est presque respectée dans l'ensemble, cela se complique quand on étudie les séries selon leur genre. "On observe qu’on a plus de 80% d’acteurs masculins dans les séries d’aventure et de crime. Et on a plus de 80% d’actrices féminines dans les séries romantiques et familiales", révèle la journaliste. En coulisses, les disparités sont plus importantes encore : "16 % de femmes font face à 84 % d’hommes réalisateurs", décrit-elle dans son article. "On a sept scénaristes sur dix qui sont des hommes", ajoute-t-elle.

Les femmes derrière la caméra sont complètement absentes. Marine Van Der Kluft à franceinfo

Quelques séries font exception. "Orange is the new black, Sense8, Glow ou Girlboss sont de petits bijoux d’inclusivité", souligne l'article de Numerama. Par exemple, la série Glow, qui raconte l'histoire de catcheuses professionnelles, compte 83,3% d'actrices et 78,4% de femmes derrière la caméra. "Mais finalement il y a cinq ou six [séries comme ça] et elles fonctionnent un peu comme des posters que Netflix brandit, modère Marine Van Der Kluft. C’est quelques arbres qui cachent la forêt." Contacté par franceinfo pour réagir à cette enquête, Netflix n'a pas répondu à nos sollicitations.