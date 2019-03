VIDEO. Découvrez la bande-annonce de la saison 3 de "Stranger Things"

Huit nouveaux épisodes de ce succès de Netflix seront disponibles à partir du 4 juillet.

"Ils grandissent si vite." La bande-annonce de la saison 3 de la série Stranger Things, diffusée sur Netflix, a été dévoilée mercredi 20 mars. "On n'est plus des gamins, lance l'un des héros. Tu croyais quoi ? Qu'on allait rester dans mon sous-sol ? A jouer à des jeux éternellement ?"

Ils grandissent si vite. pic.twitter.com/Ea2PFgX0EB — Netflix France (@NetflixFR) March 20, 2019

Mike, Dustin, Eleven et leurs camarades ne sont plus des enfants mais des adolescents. Au cœur de l'été 1985, une créature plus effrayante que le Demogorgon va semer la terreur dans les rues de Hawkins, petite ville américaine de l'Indiana où se déroule des "choses étranges". Cette nouvelle saison de la série des frères Duffer sera disponible sur la plateforme de streaming dès le 4 juillet, date de la fête nationale aux Etats-Unis.