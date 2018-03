"Stranger Things", "The Crown", "House of Cards"... Netflix critiqué pour la forte présence de cigarette dans ses programmes

L'organisation antitabac Truth Initiative a analysé les épisodes de 14 séries. Elle regrette qu'ils contiennent autant de scènes où les personnages fument.

Netflix favoriserait-elle "la réapparition omniprésente du tabagisme sur les écrans" et la "glorification d'une habitude qui tue des millions de jeunes" ? La plateforme de vidéo à la demande est en tout cas visé par les critiques de l'organisation antitabac Truth Initiative. Dans une étude (en anglais) repérée par The Guardian mardi 20 mars, l'ONG affirme que "les programmes du géant du streaming contiennent deux fois plus de scènes avec des cigarettes que ses concurrents".

Pour parvenir à ces conclusions, Truth Initiative a analysé les épisodes de 14 séries diffusées entre 2015 et 2016 et populaires chez les jeunes de 15 à 24 ans. On y trouve 319 scènes contenant des cigarettes. La série Stranger Things figure en tête des programmes critiqués, avec 182 scènes de tabagisme, loin devant d'autres programmes du service de streaming comme Orange is the New Black ou House of Cards.

Dans un clip, l'organisation antitabac pointe également plusieurs scènes de la série The Crown, produite par Netflix. Elle regrette aussi que 79% des séries les plus populaires chez les 15-24 ans contiennent des scènes où des personnages fument. "Alors que le streaming est plus populaire que jamais, nous sommes ravis que fumer ne le soit pas. Nous aimerions en savoir plus sur cette étude", a réagi Netflix auprès de Variety (en anglais).