"Nous doublons le nombre de shows produits en France" : Netflix renforce sa position et investit

Le PDG du géant américain de la vidéo sur internet, Reed Hastings, souhaite rajouter au catalogue sept productions originales produites dans l'Hexagone.

Netflix veut renforcer sa position en France. Le géant américain de la vidéo sur internet annonce vendredi 28 septembre de nouvelles productions à venir, ainsi qu'une équipe de 20 personnes pour chapeauter ses activités dans l’Hexagone.

"Il y a beaucoup d’aspects positifs dans le système français", déclare sur franceinfo Reed Hastings, le fondateur et PDG de Netflix. "Il y a plus de films par habitant que partout ailleurs dans le monde. Il y a plus de films produits ici. Nous, chez Netflix, nous sommes concentrés sur nos membres qui paient pour des contenus et nous voulons faire en sorte qu’ils puissent les voir sur Netflix. Donc, les deux systèmes peuvent tout à fait cohabiter et nous allons continuer à investir."

Conquérir le Festival de Cannes

Reed Hastings rappelle que Netflix a "déjà réalisé sept productions originales ici en France, comme 'Je ne suis pas un homme facile' et 'Marseille'". Le groupe compte en ajouter "sept de plus donc nous doublons le nombre de shows produits en France". Il est également question d'ouvrir "un bureau dans le centre de Paris pour superviser toutes ces activités et nous permettre de prendre réellement part à l’univers des médias français".

L'autre objectif de Reed Hastings serait de conquérir le Festival de Cannes : "Nous aimons le Festival de Cannes. Et même si nos films ne sont pas en compétition aujourd’hui, nous y étions cette année pour acheter des films. Nous y avons acheté deux films prestigieux. Et nous allons continuer à soutenir le marché à Cannes. Nous allons travailler avec eux de façon à ce que nos films puissent être en compétition dans le futur."