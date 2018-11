Netflix va sortir trois films en salles pour concourir aux Oscars

Changement de stratégie pour le géant de la vidéo à la demande. Netflix va sortir trois films en salles avant leur mise en ligne, a annoncé la plateforme sur Twitter, mercredi 31 octobre. Ces trois films – Roma d’Alfonso Cuaron, The Ballad of Buster Scruggs des frères Coen et Bird Box de Susanne Bier – seront diffusés en novembre et en décembre dans plusieurs cinémas aux Etats-Unis, au Mexique, au Japon en Italie ou en Allemagne, affirme Allociné.

For those wanting to see ROMA on the biggest screen possible, select markets will be able to watch in theaters AND on Netflix. Watch for special theatrical presentations of Alfonso Cuarón’s ROMA, The Ballad of Buster Scruggs from the Coen Brothers, and Bird Box from Susanne Bier.