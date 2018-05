Netflix menacé de boycott après l'annonce de sa collaboration avec le couple Obama

Netflix risque de perdre des utilisateurs. Le géant du streaming a annoncé que Barack et Michelle Obama ont signé un accord afin de devenir producteurs pour la plateforme. A la suite de cette annonce, lundi 21 mai, des clients ont appelé au boycott du service. Sur Twitter, un hashtag a également vu le jour : #boycottNetflix.

Certains ont posté des captures de leur demande de résiliation. Cet utilisateur met en cause les idées politiques de Netflix.

"Netflix doit être un endroit où on se détend, où il n'y a pas de politique", écrit celui-ci.

Shame on you guys, Netflix is supposed to be a relaxed place, where no politics take place.



Especially if you get politics involved, you chose the wrong team, and wrong people. #BoycottNetflix