Netflix annonce quatre nouvelles productions françaises, dont des documentaires sur Maître Gims et Anelka

Le "made in France" prend de l'ampleur sur Netflix. Mardi 26 mars, le géant mondial de la vidéo en streaming a annoncé quatre nouvelles productions françaises. Au programme : deux documentaires sur le chanteur Maître Gims et le footballeur Nicolas Anelka, ainsi qu'une série documentaire sur les chorégraphes et un film d'action français.

@NetflixFR just announced 4 new French productions today, including a documentary on @MaitreGIMS — SERIES MANIA (@FestSeriesMania) 26 mars 2019

L'entreprise américaine a dévoilé les détails de ces nouveaux programmes lors du festival Série Mania, à Lille. Le documentaire sur Maître Gims promet ainsi "un véritable voyage intime, de Paris à Marrakech, en passant par les États-Unis, jusqu’à Kinshasa, sa ville natale". Pour le réaliser, les équipes de production ont suivi le chanteur pendant un an.

Une série sur le monde de la danse

Le deuxième documentaire raconte le parcours d'une autre figure française, le footballeur Nicolas Anelka. Netflix annonce que Paul Pogba, Omar Sy, Patrice Evra, Arsène Wenger, Thierry Henry apporteront leur témoignage à ce portrait. Une série documentaire est aussi prévue dans le monde de la danse. "Move nous plonge dans la personnalité et le processus créatif de six chorégraphes différents", explique Netflix.

Enfin, un film français complète cette liste de productions Netflix. Il s'agit de La Terre et le Sang, réalisé par Julien Leclercq, avec Sami Bouajila, Eric Ebouaney, Samy Seghir, Sophia Lesaffre et Redouanne Harjane. Le film se déroule dans une scierie familiale, transformée en plaque tournante de la drogue. Ces quatre nouvelles productions viennent s'ajouter à d'autres séries et films français déjà prévus sur Netflix, dont Family Business avec Jonathan Cohen et Gérard Darmon.