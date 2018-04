"Moi j’étais super-mal" : avant sa mort, le DJ Avicii racontait sa vie tourmentée dans un documentaire sur Netflix

L'artiste suédois y parle de sa fatigue, de l'alcool, de ses séjours en clinique, de la célébrité... Depuis son décès vendredi, le film prend une autre dimension.

Le timing fait forcément froid dans le dos. Netflix a mis en ligne mi-avril un documentaire baptisé Avicii : True Stories. Le film raconte "l'ascension fulgurante" de Tim Bergling, alias Avicii. Il est arrivé sur la plate-forme quelques jours seulement... avant la mort soudaine du célèbre DJ suédois, vendredi 20 avril, à l'âge de 28 ans. Pendant 90 minutes, Avicii se livre face caméra. Il dit tout, montre tout. La fatigue, les concerts à répétition, l'alcool, les excès, les séjours en clinique, la célébrité...

"Je n’arrivais pas à me détendre"

Des images d'archives le montrent en train de composer certains de ses tubes. L'auteur de Wake me up raconte aussi pourquoi il a choisi d’arrêter définitivement les concerts en 2016. "Les fans étaient super-heureux et moi j’étais super-mal, confie Avicii. Les concerts n’en finissaient pas. Quand j’avais envie de taper dans les murs, je m’arrêtais deux mois mais je n’arrivais pas à me détendre en pensant aux nouveaux concerts qui approchaient." Aujourd’hui, le documentaire prend une autre dimension : certains ne peuvent s'empêcher d'y voir une dimension testamentaire.