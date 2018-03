Les producteurs de "The Crown" s'excusent après avoir moins payé l'héroïne de la série que son partenaire masculin

Claire Foy, qui tient le rôle principal, celui de la reine Elizabeth II, était moins payée que son partenaire, Matt Smith, lequel occupe pourtant un rôle moins important, celui du prince consort, Phillippe d'Edimbourg.

Après la vraie polémique, la société de production de la série britannique The Crown demande pardon au faux couple royal. Mardi 20 mars, la société Left Bank, qui produit la fiction tirée de la vie d'Elizabeth II, diffusée sur Netflix, s'est excusée d'avoir payé son héroïne, l'actrice Claire Foy, moins que son partenaire masculin, Matt Smith. Ce dernier incarne pourtant un rôle moins important, celui de l'époux de la reine du Royaume-Uni, le prince Philippe, duc d'Edimbourg .

"Nous voulons nous excuser auprès de Claire Foy et de Matt Smith, deux acteurs talentueux et nos amis, qui se sont retrouvés au milieu d'une tempête médiatique cette semaine sans que cela ne soit aucunement de leur faute", a dit le communiqué, cité par Entertainment Weekly (lien en anglais). "En tant que producteurs de 'The Crown', nous sommes responsables des salaires ; les acteurs ne sont pas mis au courant de ce que gagnent leurs collègues et ne peuvent être tenus responsables", poursuit la société, sans toutefois présenter des excuses à l'actrice victime de cet écart de salaire.

Elle s'engage à un rééquilibrage des salaires

En révélant cette différence de salaires, mardi 13 mars, les producteurs avaient argué que Matt Smith gagnait davantage par épisode que Claire Foy parce que c'était un acteur plus reconnu (il avait joué dans la série Doctor Who) au moment de la négociation des cachets. Mais cette explication n'a pas fait taire les critiques, qui ont relevé que cette différence aurait pu être justifiée pour la première saison, mais plus par la suite, car l'actrice a reçu de nombreuses récompenses et louanges pour sa prestation.

Soulignant son engagement à réduire les inégalités entre les hommes et les femmes, la société de production a déclaré avoir engagé des discussions avec les association TimesUp UK et ERA 50:50, lesquelles luttent pour la reconnaissance des femmes, notamment dans le milieu de l'audiovisuel.

Si Left Bank s'est engagée à rétablir l'équilibre, Claire Foy n'en bénéficiera pas : tous les personnages de la série seront "recastés" pour la troisième saison, afin de représenter la famille royale à une autre époque.