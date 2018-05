L'actrice principale de "The Crown", Claire Foy, reçoit 230 000 euros pour rattraper le salaire de son partenaire

Claire Foy, qui interprète Elisabeth II dans la série, a reçu 200 000 livres sterling de la production pour compenser son écart de salaire avec son partenaire masculin Matt Smith.

A travail égal, salaire égal. Après la polémique sur l'écart salarial entre elle et son partenaire, Claire Foy, qui interprète la reine Elisabeth II dans la série The Crown, a reçu 200 000 livres sterling de la production, rapporte le Daily Mail lundi 30 avril. Matt Smith, qui incarne le prince Philip, aurait touché 10 000 livres (environ 11 000 euros) de plus par épisode que Claire Foy, lors des deux premières saisons de la série, diffusée sur Netflix.

Left Bank Pictures, qui produit cette série sur la vie de la reine d'Angleterre, avait dû présenter ses excuses après la révélation de cet écart de salaire, en mars dernier. La société s'était justifiée en avançant que l'acteur jouissait d'une plus grande notoriété que sa partenaire.



Cette décision devrait désormais profiter à l'actrice Olivia Colman, qui va remplacer Claire Foy pour la saison 3 de "The Crown".