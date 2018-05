Jennifer Aniston va jouer la première femme lesbienne présidente des Etats-Unis dans un film Netflix

Jennifer Aniston rejoint la longue liste des acteurs et actrices qui ont incarné des présidents fictifs des Etats-Unis. Elle tiendra le premier rôle de First Ladies, où elle jouera la première présidente des Etats-Unis, mais aussi la première femme lesbienne à la Maison Blanche. Le film sera diffusé par le service de streaming Netflix, annonce le site Variety, vendredi 18 mai.

Le film suivra l'entrée à la Maison Blanche de Jennifer Aniston et de son épouse, jouée par l'humoriste américaine Tig Notaro, qui coécrit également ce qui est présenté comme une comédie politique.

"Quand Beverly et Kasey Nicholson emménageront à la Maison Blanche, elles prouveront que derrière chaque grande femme... il y a une autre grande femme", annonce Netflix pour décrire l'intrigue du film.

Jennifer Aniston will play the President of the United States and Tig Notaro will play the First Lady in “First Ladies,” a new Netflix movie Notaro is writing with @StephAllynne pic.twitter.com/WcaiFQgQI6