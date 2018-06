Dany Boon va jouer dans une comédie policière produite par Netflix

Le comédien sera également de retour sur les planches en janvier prochain, pour la première fois depuis dix ans.

Dany Boon jouera aux côtés de Jennifer Aniston, Adam Sandler et Luke Evans dans un film produit par Netflix. L'acteur, réalisateur et humoriste a annoncé lundi 18 juin sur RTL qu'il avait démarré le tournage de cette "comédie d'action" intitulée Murder Mystery. "Un inspecteur d'Interpol enquête sur une série de meurtres", raconte Dany Boon, qui précise que son rôle n'est "pas un rôle de Français méchant". Le film, tourné à Montréal (Canada) et en Italie, selon RTL, est la première production américaine de la star française.

Le comédien a également fait savoir qu'il serait de retour sur les planches en janvier avec une pièce inédite de Sébastien Thiery, Huit euros de l'heure, l'histoire d'un couple qui subit en même temps qu'elle tous les malheurs qui arrivent à sa femme de ménage. Dix ans après le succès du Dîner de cons de Francis Veber, Dany Boon partagera l'affiche avec Valérie Bonneton sur la scène du théâtre Antoine à Paris.