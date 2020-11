Puissance, manette, jeux : dix questions que vous vous posez sur la PlayStation 5, qui sort jeudi

L'événement jeu vidéo de cette fin d'année est enfin là : la toute puissante PlayStation 5 débarque en plein confinement, à un peu plus d'un mois des fêtes de Noël. Est-elle vraiment à la hauteur de l'attente des gamers ? Franceinfo a testé pour vous la "bombe" de Sony et répond à vos principales interrogations sur la console NextGen.

Prêts à basculer dans la nouvelle génération ? Ce 19 novembre, Sony lancera son dernier bijou avec la PlayStation 5, disponible au prix de 600 euros dans sa version haut de gamme. Une console qui promet de nombreuses évolutions pour immerger le joueur dans une nouvelle ère. Pendant plusieurs jours, nous avons pu tester en avant-première la machine NetxGen et certains des titres qu’elle proposera à son futur public pour répondre aux questions que vous vous posez.

Le design de la PlayStation 5 est-il réussi ?

La console est proposée avec un socle pour la maintenir en équilibre. (SONY)

Grande, élancée, avec des courbes finement travaillées, la PlayStation 5 est un bel objet qui pourra assez bien s’intégrer à la décoration de votre salon ou trouver sa place dans votre chambre. Sa couleur blanche lui confère une grande élégance et lui permet de se démarquer de ses trois grandes sœurs, toutes noires, et de la PlayStation 1, grise. Un design qui comporte tout de même un bémol. La machine est particulièrement volumineuse. Il faudra faire de la place dans vos meubles, sur votre bureau ou à côté de votre écran de télévision afin de trouver un lieu de refuge à la console. Et ce, qu’elle soit allongée ou debout. À noter que la PlayStation 5 est livrée avec un socle en plastique noir qui permet de la tenir en équilibre, quelle que soit sa position.

Quels sont les jeux disponibles au lancement ?

La PlayStation 5 sera la console des jeux NextGen avec de nombreux titres en exclusivité. Parmi les opus qui sont lancés en même temps que la machine, Spider-Man : Miles Morales, que nous avons pu découvrir. Le joueur incarne le jeune Miles Morales qui apprend à maîtriser ses nouveaux pouvoirs et doit sauver New York de criminels spécialisés dans les technologies de pointe. La console disposera aussi de l’exclusivité pour le remake de Demon’s Souls, un jeu d’action se situant à l’époque médiévale. Le protagoniste doit terrasser les démons et libérer le royaume de Bolétaria. D’autres titres accompagneront la sortie de la console, comme Sackboy : A Big Adventure, un jeu de plateforme s’adressant aux plus jeunes, ou les derniers opus des franchises mythiques Assassin’s Creed, Call of Duty et Watch Dogs.

La PlayStation 5 permettra également de jouer à 99% des titres édités sur PlayStation 4. Les titres profiteront alors de certaines mises à jour et d’évolutions graphiques. Ainsi, nous avons pu jouer sur la dernière création de Sony à Uncharted 4 et Batman : Arkham Knight en entrant simplement les CD dans la machine avant de les transférer. Il nous a fallu 8 minutes 30 pour télécharger le premier, puis 10 minutes pour le second. Avec à l’arrivée, une expérience agréable sans impression de décalage entre jeux d’ancienne génération et console NextGen.

Que vaut le manette DualSense, présentée comme une révolution ?

Tout propriétaire de PlayStation 5 aura également accès au très sympathique Astro’s Playroom. Un jeu de plateforme qui propose un voyage à travers l’histoire de Sony, préinstallé sur la console pour faire la démonstration des capacités de la DualSense, la nouvelle manette qui accompagne la sortie de la PlayStation 5. Commencer votre expérience par Astro’s Playroom vous permettra de sentir toutes les évolutions de cette manette nouvelle génération.

Et sentir, le mot est juste. L’accessoire révolutionnaire de Sony ne nous a pas déçus. Ses nombreuses gammes de vibration, ses sons intégrés et son palet tactile, qui réagit aussi lorsque l'on souffle dessus, nous font vivre le jeu comme jamais. Que vous soyez dans la boue, sur la glace, poussé par le vent, la manette réagit en fonction de la situation à laquelle le joueur est confronté. Pour un résultat vraiment bluffant et une expérience totalement immersive. Le sens du toucher pénètre le monde du gaming avec la NextGen !

Les évolutions sont-elles exploitées par tous les nouveaux jeux ?

Le potentiel de la DualSense n’est, pour l’instant, entièrement exploité que par Astro’s Playroom. Même le titre Sackboy, moins réussi mais très similaire en termes de jouabilité, ne fait pas appel à toutes les ressources de l’accessoire. Pour les jeux de combat, les éditeurs de Sony nous promettaient une expérience bouleversée par l’arrivée de la manette. Cette dernière devait permettre d’anticiper les coups de ses adversaires à travers les vibrations. En effet, si les vibrations de l’appareil varient selon les attaques portées, elles ne permettent pas encore d’avoir un temps d’avance sur ses ennemis.

Unfurl the journey of Sackboy: A Big Adventure by traversing an enchanting world map. #PS5 pic.twitter.com/lQ2ipUeXvn — PlayStation (@PlayStation) November 14, 2020

Dans des jeux rythmés et intenses comme Spider-Man : Miles Morales, les joueurs continueront à agir à travers une combinaison de touches classiques comme sur les anciennes consoles Sony. À voir si les prochains titres sur PlayStation permettront d’utiliser toutes les ressources et possibilités offertes par la nouvelle manette.

Les graphismes sont-ils vraiment impressionnants ?

L’expérience de jeu ne passe pas seulement par la manette et le toucher, mais aussi par les images. Pour 25% des adultes de plus de 18 ans interrogés dans le cadre d'un sondage YouGov pour franceinfo (réalisé auprès de 1000 personnes de plus de 18 ans les 5 et 6 novembre), les graphismes seront le premier critère sur lequel ils jugeront les consoles nouvelle génération. Et la PlayStation 5 nous offre une expérience visuelle particulièrement probante. Dans Spider-Man : Miles Morales, la ville de New York se trouve reproduite avec beaucoup de précision et de réalisme, le tout dans une ambiance chaleureuse. Les performances colorimétriques de la PlayStation 5 sont mises en valeur par une histoire se déroulant en pleine période de Noël. Le titre offre ainsi différents niveaux de lumière avec des changements météorologiques, des décorations scintillantes et des éclairages de nuit, pour des atmosphères aux jolis contrastes.

La proposition est encore plus forte avec Demon’s Soul. Le jeu nous impressionne par la densité de ses matières, son ambiance visuelle plus sombre et la propreté de ses textures. La mythologie du jeu est parfaitement ressentie à travers des images plus froides et sobres que dans Spider-Man : Miles Morales. Avec la PlayStation 5, les consommateurs devraient ainsi en avoir pour leurs yeux.

Qu’apporte la technologie du "ray tracing" en matière de réalisme ?

Les plus passionnés et observateurs se délecteront des petits détails qu’apporte le "ray tracing" dans l’image. Si Demon’s Soul n’utilise pas cette technologie sur l’image qui génère des lumières et reflets plus naturels, Spider-Man : Miles Morales l’exploite avec autant d’efficacité que de subtilité. Le ray tracing se cache ainsi dans la transcription fidèle d’expressions faciales, les mouvements de cheveux des personnages, le reflet de notre héros dans les flaques d’eau et sur les buildings de verre de New York ou encore dans les jeux d’ombre particulièrement réussis. De fines évolutions qui rendent le jeu encore plus crédible et réaliste.

Est-elle la console NextGen la plus puissante du marché ?

La puissance sera le critère de jugement de 21% des adultes qui achèteront la machine, selon les résultats du sondage YouGov pour franceinfo. Sur le papier, la PlayStation 5 fait moins bien que la Xbox Series X, qui cible les joueurs les plus exigeants et gourmands en puissance brute. Ainsi, pour comparaison, quand la Xbox Series X atteint les 12 teraflops (l'unité de mesure de la performance de la console), elle monte à 10,3 chez Sony. Côté capacité de sauvegarde, la machine de Microsoft annonce disposer d’un SSD d’un tera, mais offre en réalité un disque de stockage de 802 Go, quand la PlayStation 5 profitera d’un espace de 664 Go sur les 825 annoncés. Avec des jeux pouvant atteindre les 52,1 Go comme Demon’s Souls, l’utilisateur devra certainement acquérir un second SSD pour pouvoir profiter d’une gamme d’opus assez large en toute tranquillité. Mais la PlayStation 5 devrait tout de même ravir les gamers avec des capacités de haute volée.

En combien de temps peut-on télécharger les jeux ?

La machine NextGen répond aux attentes avec des temps de téléchargement de jeu optimisés. La rapidité du SSD était une promesse faite par Sony. Elle a été respectée. Ainsi, pour télécharger Demon’s Soul, il nous a fallu 26 minutes exactement. Les 40,3 Go de Spider-Man : Miles Morales nous ont fait attendre 20 minutes. Enfin, nous avons patienté 14 minutes pour que les 30,5 Go de Sackboy se téléchargent sur la console. Fini donc les heures à attendre que ses titres ne s’installent sur sa PlayStation. À voir tout de même si les performances resteront aussi impressionnantes dans les prochaines semaines avec plus de monde à solliciter les capacités du réseau. La machine est également capable de réaliser plusieurs tâches en même temps. Ainsi, tout en téléchargeant son jeu, le consommateur pourra jouer à un autre opus, ou même commencer à utiliser le jeu en cours d’installation ! Par exemple, nous avons pu débuter une partie sur SackBoy au bout de 4 minutes, sur les 15 de téléchargement.

Les temps de chargement pendant une partie sont-ils réduits ?

Une fois les jeux lancés, le SSD fait toujours son œuvre. Le joueur profitera de temps de lancement optimisés. Il faudra par exemple moins de deux secondes pour reprendre sa partie là où on l’avait quitté sur Demon’s Souls à partir du menu. Et lorsque vous mourez dans le jeu, vous n’aurez plus à attendre avant que la partie ne se recharge. Quelques secondes, un écran noir avec un court message "Vous avez péri" et votre personnage reprendra vie. La PlayStation 5 offre alors une expérience de jeu encore plus immersive en réduisant en nombre et en durée les temps de chargement et de sauvegarde qui peuvent casser le rythme d’une partie et gâcher l’illusion auprès du consommateur. Et le tout, sans surchauffe ou bruit désagréable, contrairement à la PlayStation 4 qui gérait mal sa consommation énergétique. Ainsi, lors de nos tests, la nouvelle bombe de Sony s’est révélée être très silencieuse et n’a dégagé aucune chaleur excessive, et ce même sur des sessions prolongées.

La console va-t-elle tenir toutes ses promesses ?

Jeux attractifs, graphisme séduisant, expérience sensitive et visuelle révolutionnaires, la PlayStation 5 devrait séduire ses futurs acquéreurs et essayer de battre le record de ventes de sa grande sœur, la PlayStation 2 et ses 155 millions d’unités écoulés. Chez, l'objectif affiché est d'écouler 7,5 millions d'exemplaires dans le monde avant la fin du premier trimestre 2021. Selon notre sondage YouGov, 67% des Français de plus de 18 ans qui pensent acheter une console NextGen dans les 12 mois à venir, ont l’intention de choisir la dernière bombe de Sony. Et même si Sony a annoncé qu’aucune PlayStation 5 ne serait disponible en magasin le jour du lancement en dehors des précommades, chaque étage de la chaîne de distribution tourne actuellement à plein régime pour garantir les stocks pour les fêtes, malgré les restrictions dues au confinement. Les magasins spécialisés sont organisés pour satisfaire leurs clients grâce à un système de "click and collect", ce qui devrait permettre à la PS5 de se trouver une place de choix au pied des sapins de Noël.