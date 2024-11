Pourquoi la PlayStation 5 Pro coûte-t-elle si cher ?

Une édition de luxe, à un prix de luxe. La PlayStation 5 Pro, version haut de gamme de la célèbre console de Sony, arrive en France et en Europe jeudi 7 novembre. Plus puissante, aux "graphismes impressionnants", avec de plus belles images et une meilleure résolution, cette nouvelle génération de Playstation promet des avancées, selon un article du blog officiel PlayStation.

Sony a par ailleurs annoncé que 50 jeux améliorés seront disponibles dès la sortie de la console, qui ne sera pas pourvue d'un lecteur de disque. Vendue précisément 799,99 euros sur le marché européen, soit 250 euros de plus que sa petite sœur, la PS5 Pro est un reflet de la hausse des prix généralisée dans le secteur des nouvelles technologies.

Le prix onéreux de la console dernier cri en rebute plus d'un, comme ce joueur interrogé dans les rues de Tokyo par l'AFP : "Je n'ai pas envie de dépenser des sommes comme ça pour acheter une console." En France non plus les potentiels joueurs ne sont pas plus motivés que ça. Selon un sondage réalisé fin septembre par FrAndroid, site spécialisé dans le guide d’achats de produits high-tech, la moitié des répondants assurent ne pas souhaiter acheter la console à cause de son prix.

Cette nette augmentation du prix de la console de Sony est décrite comme un "défi d'un point de vue marketing", dans une note de Junya Ayada, analyste au sein de la banque J.P. Morgan. "C'est la console la plus puissante que nous ayons jamais construite", a pour sa part justifié Mark Cerny, l'architecte principal des consoles du groupe japonais depuis la Playstation 4, lors d'une présentation en ligne.

Une hausse des prix chez Sony, mais pas que

Ce n'est pas la première fois que Sony augmente le prix de ses produits. Déjà en août 2022, le groupe japonais avait annoncé une hausse de 10 à 12,5% des prix de vente de ses consoles PlayStation 5 pour faire face à l'inflation et à la pression subie "par de nombreux secteurs industriels".

Cette flambée des prix est "une tendance générale, qui concerne tous les appareils électroniques, qu'il s'agisse des téléphones, des jeux vidéo, des casques de réalité virtuelle ou des montres connectées", souligne Jack Leathem, analyste chez Canalys, cabinet de recherche spécialisé dans les marchés technologiques.

Selon lui, plusieurs raisons expliquent cette augmentation généralisée des prix du marché : les nouvelles technologies qui sont de plus en plus en pointe, le prix des composants, des matières premières comme les métaux rares, qui connaissent eux aussi une forte hausse et le coût pour les entreprises du secteur d'intégrer de plus en plus l'intelligence artificielle.

Malgré tout, avec ses améliorations promises et son positionnement par rapport aux PC eux aussi de jeu de plus en plus onéreux, la PS5 Pro devrait rencontrer un certain succès.