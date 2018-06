VIDEO. En Corée du Sud, les femmes se mobilisent contre la \"molka\", de la pornographie filmée à la camera cachée

Une forme de pornographie

En Corée du Sud, les femmes peuvent être filmées à leur insu partout. "Quand je monte des escaliers, je ne suis pas très bien", explique une Coréenne. Escalators, cabines d’essayage, toilettes publiques, vestiaires…les images peuvent être captées partout. Elles se retrouvent ensuite sur les nombreux sites Internet dédiés à la "molka". Plus précisément, il s’agit de pornographie à la caméra cachée.

La sécurité des femmes mise à mal

Face à ce phénomène, les Coréennes en ont assez et elles le font savoir. En effet, elles étaient 22 000 à protester le 9 juin à Séoul, soit la plus grosse manifestation de femmes du pays. Ce problème souligne notamment l’inefficacité de la police : le nombre de crimes à la caméra cachée augmente chaque année. Selon Lee Yong-Cheal, membre d’une brigade "anti-molka", "c’est un problème de société qui réduit le nombre d’endroits où les femmes sont en sécurité". De plus, les manifestantes pointent une justice sud-coréenne à deux vitesses : une pour les hommes et une pour les femmes. Par exemple, une femme qui a diffusé l’image d’un homme nu, posant pour un cours d’art, a, elle, été arrêtée rapidement.