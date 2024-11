Technologie : comment choisir son mot de passe et le retenir ?

Les mots de passe font partie de la vie quotidienne et sont essentiels pour de nombreuses activités. La difficulté est de choisir une combinaison robuste et de la retenir.

Les mots de passe sont si nombreux qu'il est parfois difficile de tous se les rappeler. Certains cèdent à la facilité et utilisent deux ou trois mots de passe pour plusieurs comptes. Il est recommandé de trouver un mot de passe robuste. Une entreprise a calculé le temps que mettent les pirates informatiques pour déchiffrer un code. Une simple suite de chiffres est piratée instantanément, tandis que le mot "coucou" se pirate en deux minutes.

Il ne doit pas contenir d'informations sur nous

En ajoutant des majuscules, le mot de passe peut tenir huit mois et avec des chiffres et des caractères spéciaux, 11 milliards d'années. Le mot de passe doit être complexe. "Il ne contient pas d'informations sur vous", recommande Florent Della Valle, chef du service de l'expertise technologique de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL). Pour les retenir, il faut éviter de tous les noter sur une liste. Il est aussi possible de les enregistrer sur un navigateur web.

