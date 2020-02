Réseaux sociaux : comment nettoyer son passé sur internet ?

Échanger des photos et des vidéos de son intimité sur internet : le geste peut sembler anodin, mais il n'est pourtant pas sans danger. Dans un centre d'appels, une association vient en aide aux victimes de cyber-harcèlement. Ce jour-là, c'est une jeune femme de 18 ans. L'adolescente dit être menacée par un homme qu'elle a connu sur internet. Il détient une photo d'elle en sous-vêtements, et, selon elle, il la fait chanter.

Des sociétés privées proposent de nettoyer votre passé sur internet

L'association, qui est en relation directe avec les sites, reçoit jusqu'à 20 000 appels par an. "Les contenus peuvent être retirés grâce à notre intervention en quelques heures. Moins la photo sera longtemps sur internet, plus elle pourra éviter de nuire à la personne", explique Samuel Comblez, psychologue et membre de l'association E-enfance. Contenus intimes, vacances, photos de soirées sur la toile, comment gérer son e-réputation ? Sur internet, les Français sont plus ou moins vigilants. Sur la toile, des sociétés privées proposent de nettoyer votre passé pour mieux gérer votre identité numérique. Les prestations coûtent en moyenne entre quelques centaines et quelques milliers d'euros.

Le JT

Les autres sujets du JT