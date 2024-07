Panne informatique mondiale : organisation des Jeux, Transavia, télévision... Le point sur les perturbations en France

Une panne technique à grande échelle paralyse les systèmes informatiques d'entreprises dans le monde; depuis vendredi 19 juillet au matin. Le souci technique concerne une solution de cybersécurité de la marque CrowdStrike, utilisée par des milliers d'entreprises. Le problème est "identifié" et "en cours de correction", selon le patron de CrowdStrike sur les réseaux sociaux X et LinkedIn.

"Des perturbations limitées affectent les opérations de certaines compagnies aériennes et aéroports" en raison de cette panne mondiale, assure le ministre des Transports Patrice Vergriete sur X, vendredi 19 juillet. "Le ministère des Transports suit avec attention l’évolution de la situation, en lien avec les opérateurs", ajoute-t-il. On fait le point sur les différentes infrastructures touchées en France.

"Impacts limités" sur l'organisation des Jeux olympiques

L'organisation des Jeux olympiques indique à la direction des sports de Radio France que le "problème technique mondial impactant les logiciels de Microsoft (...) impacte les activités informatiques de Paris 2024", alors qu'une panne mondiale touche plusieurs aéroports dans le monde. "Les équipes techniques de Paris 2024 sont pleinement mobilisées pour limiter les impacts et nous avons activé nos plans de contingence pour assurer la poursuite de nos opérations", ajoute la même source.

Les organisateurs des Jeux olympiques et paralympiques précisent que la panne informatique aura des "impacts limités" sur les Jeux, notamment sur la remise "des uniformes et des accréditations" et l'arrivée de certains athlètes. "Le système informatique de Paris-2024 a priori ne s'est pas effondré, donc s'il y a quelques dysfonctionnements ici ou là, c'est un moindre mal", estime un cadre du mouvement sportif français auprès de l'AFP.

40 vols annulés et retards chez Transavia, Air France "proche de la normale"

"Transavia France confirme qu'en raison d'une panne informatique mondiale affectant notamment plusieurs compagnies aériennes et aéroports dans le monde, ses opérations sont perturbées. Des retards et annulations sont à prévoir", a précisé l'entreprise sur son site internet, en détaillant 38 liaisons annulées, en pleine période de pointe estivale. La compagnie demande aux voyageurs dont le vol a été annulé de ne pas aller à l'aéroport pour éviter les cohues. C'est le service client qui reviendra vers eux quand la panne sera terminée. Les perturbations sont mise à jour en temps réel sur leurs réseaux sociaux.

"Les opérations Air France restent proches de la normale malgré la crise informatique mondiale en cours", précise Air France à franceinfo. À ce stade, seuls les vols vers Amsterdam et Berlin sont perturbés. "Les autres vols partent et arrivent normalement mais des retards restent néanmoins possibles", communique la compagnie française.

Impact "limité" dans les aéroports parisiens

"Les systèmes informatiques de Paris Aéroport ne sont pas impactés par la panne informatique liée au programme Microsoft", indique le groupe ADP, gestionnaire des aéroports parisiens, à franceinfo vendredi. En revanche, des ralentissements à l'enregistrement, des retards et des suspensions temporaires de certains vols sont à prévoir étant donné que "plusieurs compagnies aériennes et aéroports sont concernés dans le monde". "Cette situation a un impact sur les opérations des compagnies aériennes concernées à Paris-Charles de Gaulle et Paris-Orly", explique ADP dont les équipes sont "mobilisées pour orienter et assister les passagers sur place".

"Les opérations d’Air France sont revenues à la normale sur l’ensemble du réseau malgré la crise informatique mondiale en cours", a annoncé Air France ce vendredi aux alentours de 15h à franceinfo. À ce stade, seuls les vols vers Amsterdam et Berlin sont perturbés. "Pour rappel, seuls les vols vers Amsterdam et Berlin avaient été perturbés, plus tôt dans la journée, suite à la fermeture ou à la limitation du trafic sur ces aéroports", communique la compagnie française.

Depuis le début de la panne, vers 7 heures ce matin, Transavia enregistre des retards et des annulations. Neuf rotations, donc 18 allers-retours, sont annulées dont huit à Orly et un Nantes-Berlin, précise la compagnie à franceinfo. La compagnie demande aux voyageurs dont le vol a été annulé de ne pas aller à l'aéroport pour éviter les cohues. C'est le service client qui reviendra vers eux quand la panne sera terminée. Les perturbations sont mise à jour en temps réel sur leurs réseaux sociaux.

Quelques retards dans les aéroports en région

À l'aéroport de Marseille, deux vols de la compagnie Transavia sont retardés vers Nantes et Monastir en Tunisie. Ce matin, cinq vols ont été retardés au départ et à l'arrivée mais sans certitude que ça ne soit lié à la panne.

Quelques retards "en cascade" liés à la panne, de quelques minutes à une heure environ, ont également été enregistrés à l'aéroport de Nantes-Atlantique. "Leurs systèmes informatiques ne sont pas touchés" et "les passagers partent".



À l'aéroport de Lille-Lesquin, les services de certaines compagnies ont été impactés ce matin à l'enregistrement et à la prise en charge des bagages. Il a fallu procéder à "un traitement manuel" des enregistrements, précise France Bleu Nord. L'aéroport évoque un "impact limité", mais conseille tout de même aux voyageurs de bien arriver deux heures avant leur vol, pour garantir la fluidité de l'enregistrement.

Diffusion perturbée chez TF1 et Canal+

"Comme beaucoup d’entreprises, le groupe TF1 est impacté par une panne informatique mondiale. Pour autant, nous sommes en mesure d’assurer la diffusion de nos programmes avec quelques dysfonctionnements. En outre, notre plateforme TF1+ n’est pas impactée", communique la chaîne sur le réseau X. La chaîne Canal+ fait également état de perturbations.

Pas de perturbation dans les transports ferroviaires, ni dans les hôpitaux d'Île-de-France, ni à La Poste

Les réseaux ferroviaires de la SNCF et de la RATP circulent à ce stade "normalement", a indiqué Patrice Vergriete sur X.

Pas de perturbation identifiée dans les hôpitaux de l'Assistance publique – Hôpitaux de Paris à ce stade, a appris franceinfo auprès du service de presse de l'AP-HP ce vendredi, alors qu'une panne mondiale touche plusieurs clients de Microsoft, notamment des hôpitaux aux Pays-Bas. Le service presse de La Poste assure également ne pas être impacté.