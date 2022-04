Impôts : alerte sur de nouvelles arnaques lors de la déclaration de revenus

Les arnaques sur internet se multiplient chaque année, lors de la déclaration de revenus en ligne. Le ministre des Finances alerte, mercredi 13 avril, sur des attaques concernant les coordonnées bancaires. Les escrocs se font passer pour des agents du FISC. Dans la plupart des cas, la victime reçoit un lien par email, qui lui précise qu'elle n'a plus que quelques jours pour faire sa déclaration. Elle est ensuite redirigée vers un site, qui ressemble au vrai site des impôts. Elle doit alors entrer ses informations bancaires, qui tombent directement dans les mains des escrocs.



Taper soi-même l'adresse du site des impôts

"Si un cybercriminel récupère votre numéro de carte de crédit, soit il va procéder à un gros achat au montant important, (…) ou alors il va vous abonner à votre insu à un service, avec des plus petits montants, et donc là, il va falloir contrôler son compte bancaire", détaille Jérôme Notin, directeur général du dispositif cybermalveillance.gouv.fr. Les arnaques se perfectionnent davantage chaque année. Olivier Gayraud, juriste à l'association de consommateurs CLCV, recommande de taper soi-même l'adresse du site des impôts sur un moteur de recherches. "La seule manière d'être certain d'arriver sur le véritable site", assure-t-il.