Google annonce la fermeture de son réseau social Google+ après avoir découvert une faille de sécurité

franceinfo avec AFP et Reuters France Télévisions

Google ferme son réseau social Google+ après avoir découvert une faille de sécurité, annonce la firme dans un communiqué publié lundi 8 octobre. Google indique avoir découvert et colmaté "immédiatement" en mars dernier une faille dans son réseau social Google+ ayant exposé des données personnelles d'un demi-million de comptes. Mais ayant constaté une grande inactivité des utilisateurs, le géant de l'internet a décidé de fermer pour les particuliers ce réseau social auquel sont automatiquement inscrites les personnes possédant une adresse gmail.

Les données concernées par la faille portent sur des champs optionnels dans les profils enregistrés sur Google+, comme le nom, l'adresse de courriel, l'activité professionnelle, le sexe et l'âge, a précisé Google.

"Aucune donnée détournée"

"Nous n'avons découvert aucun élément laissant supposer que le moindre développeur avait connaissance de ce problème ou avait détourné l'interface de programmation (API) et nous n'avons découvert aucun élément prouvant que la moindre donnée de profil avait été détournée", a dit Google

Le Wall Street Journal (en anglais) fait état d'une note rédigée par les services juridiques de l'entreprise et transmise à ses dirigeants. D'après le journal, cette note met en garde sur le fait que la divulgation de ce problème susciterait probablement "un intérêt immédiat des autorités réglementaires" et entraînerait des comparaisons avec le détournement de données personnelles d'utilisateurs de Facebook par le cabinet de conseil politique Cambridge Analytica. Un comité interne a pris la décision de ne pas informer les utilisateurs et le directeur général de Google, Sundar Pichai, a été informé de ce choix, rapporte le journal.