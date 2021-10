Dark web : quelque 150 personnes interpellées lors d'un coup de filet mondial

Europol précise que des actions ont été menées "en Australie, Bulgarie, France, Allemagne, Italie, aux Pays-Bas, en Suisse, au Royaume-Uni et aux Etats-Unis".

Nom de l'opération : DarkHunTOR. Un vaste coup filet mondial contre le commerce illégal sur le dark web a permis l'interpellation de quelque 150 suspects, a annoncé Europol, mardi 26 octobre. L'agence européenne de police a précisé qu'une "série d'actions séparées mais complémentaires" avaient été menées "en Australie, Bulgarie, France, Allemagne, Italie, aux Pays-Bas, en Suisse, au Royaume-Uni et aux Etats-Unis".

Les forces de l'ordre ont saisi 26,7 millions d'euros en numéraire et monnaies électroniques ainsi que de la drogue, notamment 25 000 comprimés d'ecstasy, et 45 armes à feu, dans cette opération survenu après le démantèlement, en janvier, de DarkMarket, l'une des principales places de marché sur le cyber-marché noir.

Aux Etats-Unis, quelque 65 personnes ont été arrêtées, 47 arrestations ont été réalisés en Allemagne, 24 au Royaume-Uni, quatre en Italie et quatre aux Pays-Bas. Plusieurs des personnes arrêtées "constituaient des cibles d'importance" pour Europol. En Italie, la police a fermé des places de marché illégales nommées "DeepSea" et "Berlusconi" qui présentaient à elles deux "plus de 100 000 annonces de produits illégaux", selon Europol.