Le message de mise en garde, partagé sur les réseaux sociaux jeudi matin, est en réalité un vieux canular qui date de 2015.

"Ne pas accepter une vidéo intitulée *DANCE OF THE DAD". Le message a été de nombreuses fois partagées sur les réseaux sociaux, dans la matinée du jeudi 19 mars. Il met en garde contre une vidéo contenant un virus qui effacerait les données de son téléphone portable si on l’ouvre. Il s'agit d'une vieille infox qui date de 2015 et qui a été transformée pour l'occasion. La Cellule Vrai du faux vous explique.

Capture d'écran d'un tweet partageant une fake news. (CAPTURE ECRAN)

En 2015, ce même message circulait déjà, en plusieurs langues, sur les réseaux sociaux. La vidéo désignée comme dangereuse était "Dance of the Pope". Ce canular avait été signalé notamment par le site américain spécialisé dans la lutte contre les fausses informations snopes.com. En 2018, le même message avait aussi circulé évoquant un virus dans une vidéo de l’ex-candidate à l'élection présidentielle américaine Hillary Clinton.

Un message à la radio qui n’existe pas

Ce message, comme les versions précédentes, évoque une diffusion à la radio. Aucune radio en France comme à l’étranger n’a jamais évoqué ce virus, hormis pour prévenir que ce message est un canular. D’ailleurs, utiliser le nom d’un média connu est un procédé classique pour tenter de rendre un canular réel. Cela lui permet d'obtenir de la crédibilité et ensuite d'être massivement partagé. Le partage massif lui permet également de le rendre de plus en plus crédible.

Toutefois, il est important de noter que les pièces jointes preuvent servir à transmettre des virus informatiques. Il faut donc éviter d’ouvrir les pièces jointes dans les emails venant d’expéditeurs inconnus ou si le message vous paraît suspect.