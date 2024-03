La FFF, victime d'une attaque informatique, annonce le vol de données de certains de ses adhérents

La Fédération Française de Football a annoncé, mardi 26 mars, dans un communiqué, avoir été victime d'une "attaque informatique qui a conduit à une exfiltration de données à caractère personnel". Le Parquet de Paris confirme l'ouverture d'une enquête, confiée à la brigade de lutte contre la cybercriminalité, pour "introduction, atteinte et maintien dans un système automatisé de données".

Le vol de données a eu lieu jeudi dernier, le 21 mars. Les données concernées par le piratage sont celles relatives aux licences des deux saisons passées, à savoir 2022-2023 et 2023-2024 et notamment "le nom, le prénom, le genre, la date et le lieu de naissance, la nationalité, le représentant légal pour les mineurs, l'adresse postale et mail, le téléphone et le numéro de licencié". Selon le Parquet de Paris, ce sont "potentiellement 1,5 million de données de licenciés" qui ont été "frauduleusement collectées".

La Fédération précise cependant que les mots de passe, les coordonnées bancaires, les données médicales et photographies d'identité ne sont pas concernés. La FFF a déposé plainte, "regrette cette situation" et invite les adhérents concernés par le vol de donner à porter plainte s'ils le souhaitent. Elle annonce également renforcer la protection de ses systèmes informatiques.