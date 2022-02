Guerre en Ukraine : «La Russie a perdu la bataille du numérique»

Les cyberattaques entre la Russie et l’Ukraine risquent de se multiplier. "Parce que d’abord, c'est une guerre, qu’elle soit de communication, numérique, informatique. C’est aussi le moyen pour des pirates informatiques de trouver de la donnée, cette information qui doit être protégée au maximum aux yeux de l’ennemi", confie le journaliste spécialisé en cyber intelligence, Damien Bancal.

Plusieurs phases dans la cyberguerre

Que se passe-t-il dans le détail ? "Il y a eu plusieurs phases. On a eu des phases de blocages de sites internet, on a depuis quelques semaines des infiltrations de serveurs web, et on a vu plusieurs logiciels qui ont été installés. Au moment de la cyberattaque, ces logiciels vont se promener dans l’informatique et chiffrer, bloquer l’intégralité des fichiers", précise Damien Bancal.

Quel est le rapport de force ? "La Russie a perdu la bataille du numérique. On voit qu’il y a énormément de communications sur les réseaux sociaux où on voit des vidéos, des déplacements de troupes, des Ukrainiens parler. C’est un moyen aussi de communiquer avec les Occidentaux", estime Damien Bancal. "C’est une guerre de nerf, de manipulation", conclut Serguei Jirnov, ancien membre du KGB.