États-Unis : une cyberattaque paralyse des entreprises dans le monde entier

Un rideau fermé en plein samedi à Stockholm (Suède) : une situation inhabituelle pour ce magasin Coop. On retrouve la même affiche placardée sur 800 autres magasins de la chaîne, également fermés : "fermé pour panne du système informatique". "C'est une situation exceptionnelle qui n'aurait jamais dû arriver, nous devons faire une analyse complète pour voir comment régler ça", affirme une employée de la chaîne. Coop est l'une des nombreuses victimes d'une cyberattaque qui a touché le prestataire américain Kaseya. Spécialisé dans la mise en réseau de serveurs, d'ordinateurs et d'imprimantes, l'entreprise a été attaquée par un logiciel rançon. "C'est une prise d'otage du système d'information de l'entreprise", explique Frans Imbert-Vier, dirigeant de la société Ubcom.



Une source de tension entre les États-Unis et la Russie

Les pirates informatiques sont souvent installés en Russie ; et c'est un sujet de tension entre Joe Biden et Vladimir Poutine. "J'en saurai plus demain, et s'il s'avère que la Russie avait connaissance de cette attaque, que c'est de son fait, j'ai prévenu Poutine que nous répondrons", a prévenu le président américain. Aucune entreprise française n'a été touchée par cette cyberattaque pour le moment.