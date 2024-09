Des données de clients de Truffaut dérobées après une cyberattaque visant l'un de ses prestataires

Contactée par franceinfo, l'entreprise a expliqué mercredi avoir déposé plainte et notifié la Cnil et ses clients, comme le veut la loi. "Aucune donnée bancaire n'est concernée", souligne l'enseigne.

Après les fuites de données chez Boulanger et Cultura, l'enseigne de jardinage et d'animalerie Truffaut a fait état, mercredi 11 septembre, d'une fuite de données de ses clients, à cause d'une attaque sur un prestataire extérieur.

"Nous regrettons sincèrement cet incident, à présent résolu", a écrit Truffaut à ses clients, affirmant que son site fonctionnait "tout à fait normalement et en toute sécurité, avec une vigilance renforcée".

Contactée par franceinfo, l'entreprise explique avoir déposé plainte et notifié la Cnil et ses clients, comme le veut la loi. L'entreprise explique ne pas être, pour le moment, en mesure de donner un chiffre de clients touchés, et poursuit ses analyses. Les données qui ont fuité peuvent être des "données personnelles liées au commande" – "nom, prénom, adresse mail, adresse de livraison", précise l'enseigne à franceinfo. "Aucune donnée bancaire n'est concernée", souligne Truffaut.